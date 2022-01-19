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بايدن يدعو الأمريكيين للحكم بأنفسهم على قدراته العقلية في إدارة منصبه

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بايدن يدعو الأمريكيين للحكم بأنفسهم على قدراته العقلية في إدارة منصبه
AP
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن مواطنيه للحكم بأنفسهم حول مدى قدرته العقلية على تولي منصب الرئاسة بالبيت الأبيض.

وفي معرض تعليقه على استطلاع للرأي أظهر أن 49٪ من المستطلعين لا يعتقدون أنه يتمتع بالأهلية العقلية المناسبة لهذا المنصب، قال بايدن في مؤتمر صحفي: "سأترككم جميعا تحكمون على مدى دقة ذلك".

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المصدر: "نوفوستي" 

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