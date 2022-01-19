منظمة: أكثر من 360 مليون مسيحي تعرضوا للاضطهاد في العالم

تعرض أكثر من 360 مليون مسيحي "للاضطهاد والتمييز الشديدين" في العالم خلال 2021 وفق تقرير نشرته منظمة "الأبواب المفتوحة"، مشيرة إلى أن أفغانستان كانت الأسوأ في معاملة المسيحيين.

وقال باتريك فيكتور، مدير المنظمة في فرنسا وبلجيكا خلال إيجاز صحافي "لقد وصل الاضطهاد إلى مستوى قياسي".

وبين تقرير المنظمة غير الحكومية أنه في الفترة ما بين 1 أكتوبر 2020 و30 سبتمبر 2021، تعرض "أكثر من 360 مليون مسيحي" من الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت والمعمدانيين والإنجيليين وغيرهم من 76 دولة - "للاضطهاد والتمييز الشديدين" مقارنة مع 340 مليونا في عام 2020.

في عام 2021، قتل 5898 مسيحيا، بزيادة قدرها 24% عن العام السابق حين تم تسجيل 4761 حالة قتل. وقتل ثمانية من كل عشرة مسيحيين في نيجيريا.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي عدد الكنائس التي أُغلقت أو تعرضت للهجوم والتدمير إلى 5110 في العام الماضي مقارنة مع 4488 في 2020.

وأشارت إلى "زيادة بنسبة 44% في عدد المسيحيين المحتجزين بسبب دينهم" (4277 حالة في 2020 و6175 حالة في 2021)، وصنفت أفغانستان الأخطر لدى أخذ كل أشكال الاضطهاد في الاعتبار، تلتها كوريا الشمالية والصومال وليبيا واليمن وإريتريا ونيجيريا.

وقالت المنظمة غير الحكومية إن الاضطهاد اتخذ في أفغانستان "بعدا جديدا مع سيطرة طالبان".

المصدر: "أ ف ب"