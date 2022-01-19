شرطة إيطاليا وألبانيا تعتقل 20 شخصا لتهريبهم مهاجرين عبر تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

اعتقلت الشرطة بإيطاليا وألبانيا أكثر من 20 شخصا متهمين بصرف مئات الملايين من اليوروهات لتهريب مئات اللاجئين للاتحاد الأوروبي من تركيا على متن يخوت مستأجرة وسفن رحلات ترفيهية أخرى.

وحسبما ذكرت السلطات اليوم الأربعاء، من بين المشتبه بهم شقيقان عراقيان متهمان بـ"تزعم وتكوين تشكيل عصابي للتهريب يضم في معظمه أشخاصا فارين من العراق وسوريا واعتقل الرجلان دون مقاومة قرب البندقية قبل الفجر ودخلت الشرطة المالية الإيطالية منزلا مؤثثا بشكل متواضع بسلام، وخرج الأخوان مكبلان بالأصفاد".

والمشتبه بهما، متهمان بـ"إدارة عصابة ساعدت في جلب سوريين من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي باستخدام شبكة من المنتسبين لها في دول مختلفة".

وقالت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" إن "الشقيقين يعتقد أنهما جزء من تشكيل أوسع يضم ما يصل إلى 80 عضوا يزعم أنهم نظموا ما لا يقل عن 30 عملية تهريب نقلت ما لا يقل عن 1100 شخص بالقوارب من تركيا إلى ساحل بوليا ثم إلى دول أوروبية أخرى".

ويتهم زعيم عصابة آخر، عراقي أيضا، بمساعدة المهربين في الإفلات من المراقبة في إيطاليا والعودة إلى تركيا عبر اليونان، حسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

وتقدر السلطات الأرباح غير المشروعة من التهريب بمئات الملايين من اليورو.

المصدر: "أسوشيتد برس"