بريطانيا: سلمنا أوكرانيا آلاف الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات

قال نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي اليوم الأربعاء، إن بلاده سلمت أوكرانيا عدة آلاف من الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات.

وأضاف هيبي في مقابلة إذاعية: "أرسلنا آلاف الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات، إلى القوات المسلحة الأوكرانية".

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وتابع نائب وزير الدفاع البريطاني: "الأوكرانيون شعب ذو سيادة ومعتز بنفسه، وهم مستعدون للدفاع عن كل شبر من بلادهم".

في وقت سابق، أعلن وزير الدفاع البريطاني بين والاس، أن بلاده ستزود أوكرانيا بأنظمة مضادة للدبابات "للدفاع عن النفس".

وقال والاس أمام البرلمان البريطاني، يوم الاثنين الماضي: "قررنا تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاعية خفيفة مضادة للدبابات".

وأضاف أنها، "لا تعتبر أسلحة استراتيجية، ولا تمثل أي خطر على روسيا. وهي مخصصة للدفاع عن النفس".

المصدر: نوفوستي