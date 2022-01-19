بلينكن يصل أوكرانيا

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وصل إلى أوكرانيا في إطار زيارة مخطط لها سابقا.

ووفقا للوكالة، هبطت الطائرة التي تقل الوزير الأمريكي، صباح الأربعاء في مطار كييف.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن خلال زيارته لأوكرانيا، مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي، ووزير الخارجية دميتري كوليبا.

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وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن بلينكن سيؤكد خلال زيارته مجددا "التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

المصدر: نوفوستي