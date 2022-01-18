رئيس وزراء هنغاريا يهاتف ترامب

أجرى رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ونشر أوربان في صفحته على "فيسبوك" صورة له وهو يتحدث بالهاتف، مشيرا إلى أن الحديث كان مع ترامب، لكنه لم يكشف عما دار الحديث مع الرئيس الأمريكي السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة ترامب أقامت علاقات وثيقة بحكومة أوربان في هنغاريا.

وأشاد ترامب في وقت سابق بسياسات أوربان المعادية للمهاجرين وتطوير الاقتصاد الهنغاري، معبرا عن تأييده لأوربان قبيل الانتخابات التشريعية المتوقعة في هنغاريا في أبريل المقبل.

وكان أوربان قد عبر عن تأييده لترامب أثناء الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة عام 2016.

المصدر: RT