ترامب يدعو لإعادة انتخاب فيكتور أوربان رئيسا للحكومة الهنغارية

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "دعمه المطلق" لإعادة انتخاب فيكتور أوربان رئيسا لوزراء الحكومة الهنغارية، واصفا إياه بـ"القائد العظيم الذي يحظى باحترام الجميع".

وقال ترامب في بيان له إن أوربان "يحب بلده من صميم قلبه ويسعى لتوفير الأمن لشعبه"، داعيا إلى إعادة انتخابه في الانتخابات المقررة في أبريل المقبل والتي يتوقع أن تشهد منافسة حادة غير مسبوقة منذ 15 عاما.

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وشدد على أن أوربان حمى هنغاريا بشكل "رائع"، وكبح الهجرة غير الشرعية، وخلق فرص عمل، معربا عن "دعمه الكامل" له.

ووصف أوربان بأنه "قائد عظيم يحظى باحترام الجميع".

وسارع المعسكر الديموقراطي في الولايات المتّحدة إلى انتقاد ترامب على هذا الدعم.

وقال بن رودس، المستشار السابق للرئيس الأسبق باراك أوباما في تغريدة على تويتر إن "كل ما يفعله ترامب هو أنه يقول بصوت عال ما قبله الحزب الجمهوري منذ فترة طويلة: إنه يفضل الاستبداد على الديمقراطية الليبرالية".

وكان أوربان أعرب عن أسفه لفقدان "الدعم الدولي الكبير" عندما رحل ترامب عن البيت الأبيض.

المصدر: "أ ف ب"