ترامب ينتقد عدم دعوة رئيس الوزراء الهنغاري إلى "قمة الديمقراطية"

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عدم دعوة إدارة الرئيس جو بايدن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان لحضور "قمة الديمقراطية" في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في بيان أرسلته منظمة Save America PAC، إن أوربان "يحب بلاده حقا ويريد الأمان لشعبه".

كما روج الرئيس الجمهوري السابق لسياسات أوربان المتشددة بشأن الهجرة، والتي دفعت بلاده إلى الخلاف مع الاتحاد الأوروبي، قائلا: "لقد قام بعمل قوي ورائع في حماية بلاده وأوقف الهجرة غير الشرعية، وخلق فرص العمل والتجارة، ويجب السماح له بالاستمرار في ذلك في الانتخابات القادمة".

كما أكد دعمه الكامل وتأييده لإعادة انتخاب أوربان رئيسا للحكومة.

يأتي تأييد ترامب بعد أن لم تدع إدارة بايدن الشهر الماضي هنغاريا إلى "قمة الديمقراطية" التي ركزت على تعزيز الديمقراطية والحماية من الاستبداد ومكافحة الفساد والنهوض بحقوق الإنسان، فيما تمت دعوة أكثر من 100 دولة.

ويتنافس أوربان الذي أجرى إصلاحا شاملا للنظام السياسي في بلاده، مع السياسي المحافظ بيتر ماركي على ولاية رابعة في رئاسة الحكومة، ومن المقرر إجراء الانتخابات في ربيع هذا العام.

المصدر: The Hill