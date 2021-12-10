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هنغاريا.. المحكمة الدستورية تقضي لصالح بودابست في خلاف بشأن الهجرة مع الاتحاد الأوروبي

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هنغاريا.. المحكمة الدستورية تقضي لصالح بودابست في خلاف بشأن الهجرة مع الاتحاد الأوروبي
Reuters
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أقرت المحكمة العليا في هنغاريا بأحقية سلطات البلاد في تطبيق إجراءاتها الخاصة في مناطق لم يتخذ فيها الاتحاد الأوروبي بعد خطوات كافية للتنفيذ المشترك لقواعد الاتحاد بشأن المهاجرين.

ودرست المحكمة العليا المجرية الطعن الذي تقدمت به حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان في قرار أصدرته محكمة الاتحاد الأوروبي بأن بودابست انتهكت قوانين الاتحاد الأوروبي المصممة لحماية اللاجئين بترحيلهم إلى الحدود الصربية.

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وقالت المحكمة في حكمها إنها لم تبحث في مسألة ما إذا كانت لقانون الاتحاد الأوروبي الأسبقية على القانون في هنغاريا فيما يتعلق بموقف الحكومة من الهجرة.

وكانت حكومة هنغاريا برئاسة فيكتور أوربان قد أكدت رفضها استقبال ما قررته خطة الاتحاد الأوروبي من اللاجئين، والتي تم وضعها عام 2015.

المصدر: رويترز

 

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