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الهند.. مقتل 3 جنود بانفجار على متن سفينة تابعة للبحرية

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الهند.. مقتل 3 جنود بانفجار على متن سفينة تابعة للبحرية
Gettyimages.ru
البحرية الهندية - أرشيف -
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أعلنت وزارة الدفاع الهندية يوم الثلاثاء أن 3 جنود لقوا حتفهم بانفجار على متن سفينة تابعة للبحرية بالقرب من مومباي.

وأضافت الوزارة أن الحادث المؤسف وقع اليوم في حوض بناء للسفن البحرية في مومباي، وأدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد البحرية.

وأوضحت أن الجنود لقوا مصرعهم متأثرين بجروح نجمت عن انفجار في مقصورة داخلية على متن سفينة البحرية الهندية "رانفير".

وأكدت الوزارة أن الطاقم نجح في السيطرة على الموقف وتجنبوا أضرارا مادية أكبر.

من جهتها أشارت البحرية الهندية إلى أن 11 عنصرا أصيبوا في الانفجار، وقالت إنه لم يتم الإبلاغ عن أضرار مادية كبيرة.

المصدر: وكالات

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