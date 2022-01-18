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بن سلمان يستقبل رئيس كوريا الجنوبية

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بن سلمان يستقبل رئيس كوريا الجنوبية
Globallookpress
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وصل الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، إلى السعودية اليوم، حيث كان في استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

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وهبطت الطائرة الرئاسية التي تقل الرئيس مون بعد الظهر في مطار الملك خالد الدولي بعاصمة السعودية الرياض، حيث أقيم له استقبال رسميا للترحيب به.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس كوري جنوبي، السعودية، منذ زيارة الرئيسة السابقة "بارك كون-هيه" في عام 2015.

ومن المنتظر أن تتمحور محادثات الرئيس الكوري مع ولي العهد السعودي، حول سبل توسيع نطاق التعاون الثنائي بين البلدن اللذين يحتفلان بالذكرى السنوية الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما، ليشمل المجالات المستقبلية مثل الرعاية الصحية والعلوم والتكنولوجيا والهيدروجين، فضلاً عن التعاون في الطاقة التقليدية وبناء البنية التحتية.

ومن المتوقع أن يناقش الجانبان أيضا سبل تعزيز التعاون الجوهري بين البلدين في الصناعات الجديدة مثل الهيدروجين والقطاعات الرقمية، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة العربية السعودية إلى تحقيق أهداف "رؤية 2030"، وهي استراتيجية تنمية وطنية للسعودية تهدف إلى التخلص من الاعتماد على النفط والتنويع الصناعي.

المصدر: "يونهاب"+ "واس"

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