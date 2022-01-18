رئيس اللجنة اليهودية في أوكرانيا: قوميون يريدون قتلي

اتهم رئيس اللجنة اليهودية في أوكرانيا، إدوارد دولينسكي، القوميين الأوكرانيين بأنهم يناقشون عملية قتله، ويقترحون تنظيم حملة لجمع التبرعات لهذا الغرض.

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وعلى حسابه في موقع "فيسبوك" كتب دولينسكي يقول: "في قنوات تلغرام الأوكرانية النازية يجري بحث كيفية تحييدي. يقترح أحد الفاشيين أن يتبرع كل أوكراني بدولار لجمع 30 مليون لرجل شجاع لديه بندقية جيدة بمنظار للقضاء علي".

وأفاد رئيس اللجنة اليهودية في أوكرانيا بأن الرجل الذي اقترح جمع التبرعات واثق من أن أوكرانيا يمكن أن يسودها الهدوء بعد عملية الاغتيال، كما أن "القاتل مع الملايين ستكون لديه إمكانية للاختباء في مكان آمن، وستُسبغ عليه صفة بطل قومي مجهول".

وكان مجهولون قد كتبوا في وقت سابق عبارات معادية للسامية على لافتات للمعلومات في ساحة حرس الحدود في منطقة زابوروجي الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي