رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث عن تقارب مع دول عربية في مواجهة إيران

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، خلال لقاء ضمن "منتدى الاقتصاد العالمي"، عن التقارب مع الدول العربية في مواجهة إيران.

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وعن ملف الاتفاق النووي الإيراني، قال نفتالي بينيت: "إيران هي أخطبوط من الإرهاب وعدم الاستقرار في اليمن ولبنان وسوريا"

وأضاف بينيت: "الاتفاق سوف يصب مئات ملايين الدولارات في هذا الأخطبوط وماذا تتوقعون سوف تحصلون على المزيد من الإرهاب".

وأكمل: "إيران تخصب اليورانيوم بنسبة 60%، ولدينا أرشيف النووي الإيراني، لم يتم التوقيع على اتفاق يمنحهم الملف ويسمح لهم بالاستمرار".

المصدر: RT