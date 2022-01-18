رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث عن تقارب مع دول عربية في مواجهة إيران
AP POOL EPA
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تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، خلال لقاء ضمن "منتدى الاقتصاد العالمي"، عن التقارب مع الدول العربية في مواجهة إيران.
وعن ملف الاتفاق النووي الإيراني، قال نفتالي بينيت: "إيران هي أخطبوط من الإرهاب وعدم الاستقرار في اليمن ولبنان وسوريا"
وأضاف بينيت: "الاتفاق سوف يصب مئات ملايين الدولارات في هذا الأخطبوط وماذا تتوقعون سوف تحصلون على المزيد من الإرهاب".
وأكمل: "إيران تخصب اليورانيوم بنسبة 60%، ولدينا أرشيف النووي الإيراني، لم يتم التوقيع على اتفاق يمنحهم الملف ويسمح لهم بالاستمرار".
المصدر: RT
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