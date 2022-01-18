 
مباشر

رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث عن تقارب مع دول عربية في مواجهة إيران

أخبار العالم

رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث عن تقارب مع دول عربية في مواجهة إيران
AP POOL EPA
رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s73d

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، خلال لقاء ضمن "منتدى الاقتصاد العالمي"، عن التقارب مع الدول العربية في مواجهة إيران.

إقرأ المزيد
تقرير يسمي 7 منشآت استراتيجية إسرائيلية في مرمى نيران إيران
تقرير يسمي 7 منشآت استراتيجية إسرائيلية في مرمى نيران إيران

وعن ملف الاتفاق النووي الإيراني، قال نفتالي بينيت: "إيران هي أخطبوط من الإرهاب وعدم الاستقرار في اليمن ولبنان وسوريا"

وأضاف بينيت: "الاتفاق سوف يصب مئات ملايين الدولارات في هذا الأخطبوط وماذا تتوقعون سوف تحصلون على المزيد من الإرهاب".

وأكمل: "إيران تخصب اليورانيوم بنسبة 60%، ولدينا أرشيف النووي الإيراني، لم يتم التوقيع على اتفاق يمنحهم الملف ويسمح لهم بالاستمرار".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا