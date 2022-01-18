الأمم المتحدة تدعو الفصائل الليبية إلى إجراء انتخابات شاملة بأسرع وقت

حثت الأمم المتحدة، الفصائل والأحزاب السياسية الليبية على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية "شاملة وذات مصداقية" في أقرب وقت ممكن.

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ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير للأمم المتحدة لم ينشر بعد، إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية "شاملة وذات مصداقية" في أقرب وقت ممكن

وشدد، في التقرير الذي حصلت عليه وكالة "فرانس برس"، على ضرورة الاستمرار في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار "بما في ذلك الانسحاب الكامل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية".

هذا وعانت ليبيا من أعمال العنف وانعدام الأمن منذ أن أطاحت الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في الدولة الغنية بالنفط في شمال إفريقيا بمعمر القذافي وقتلته في عام 2011.

وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر، تليها انتخابات تشريعية، لكن العملية الانتخابية التي ترعاها الأمم المتحدة تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب التوترات السياسية.

المصدر: AFP