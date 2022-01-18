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وسائل إعلام: مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية التقى زيلينسكي في كييف

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وسائل إعلام: مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية التقى زيلينسكي في كييف
Sputnik
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زار مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، كييف مؤخرا والتقى مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، ومع روساء الهيئات الأمنية المختصة، حسبما ذكرت قناة CNN التلفزيونية.

ووفقا للقناة، ناقش بيرنز خلال الزيارة التوتر الإقليمي والجهود المبذولة لنزع فتيله.

ونقلت مراسلة CNN عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه: "قام المدير بيرنز بزيارة مقررة مسبقا إلى كييف يوم الأربعاء الماضي، حيث أجرى مشاورات مع زملائه في المخابرات المحلية وسط مخاوف من غزو روسي آخر لأوكرانيا".

ووفقا للمسؤول الأمريكي، تركز الحديث على "تقييم المخاطر التي تواجهها أوكرانيا".

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المصدر: نوفوستي

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