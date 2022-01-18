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رئيس البرلمان التركي يدين الهجمات الحوثية على الإمارات

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رئيس البرلمان التركي يدين الهجمات الحوثية على الإمارات
Gettyimages.ru
تركيا
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أدان رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب بشدة الهجمات الحوثية التي استهدفت العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال شنطوب عبر "تويتر": "أدين بشدة الهجمات التي تم تنفيذها بواسطة طائرات مسيرة على أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة".

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وانفجرت ثلاث ناقلات نفط قرب ميناء أبو ظبي ظهر الاثنين بعد تعرضها للهجوم، حيث لقي 3 مدنيين مصرعهم فيما أصيب 6 على الأقل.

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم الذي قتل فيه ثلاثة أشخاص بانفجار صهاريج الوقود.

وقالت الإمارات عضو التحالف العربي في اليمن إنها تحتفظ "بحقها في الرد".

المصدر: وكالات

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