كندا.. إصابة 12 شخصا بحادث مروري بسبب الثلوج - فيديو

أفادت وسائل إعلام كندية بأن 12 شخصا نقلوا إلى المستشفى عقب إصابتهم في 3 حوادث سيلا بمنطقة مونتريال.

وأشارت قناة CTV الكندية إلى أن "الشرطة سجلت ثلاث حوادث على طرق سريعة في مونتريال وضواحيها".

وأضافت أن 40 سيارة اصطدمت في أكبر حادث على الطريق.

وحسب القناة، فإن "سبب الحوادث هو تساقط الثلوج في كيبيك ومقاطعة أونتاريو المجاورة".



المصدر: RT + وكالات