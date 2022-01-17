كوريا الشمالية تكشف عن تفاصيل تجربتها الصاروخية الأخيرة
AP Lee Jin-man
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كشفت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية عن تفاصيل التجربة الصاروخية الأخيرة التي أجرتها بيونغ يانغ صباح الاثنين.
وقالت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية يوم الثلاثاء، إن "الصاروخين التكتيكيين الموجهين اللذين تم إطلاقهما في المنطقة الغربية من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أصابا بدقة هدفهما على جزيرة في البحر الشرقي".
وأضافت الوكالة أن "أكاديمية علوم الدفاع أكدت دقة نظام الأسلحة قيد الإنتاج وكفاءته وأمانه".
وكانت هيئة الأركان للقوات المسلحة في كوريا الجنوبية قد أعلنت عن رصدها التجربة الصاروخية في الشمال.
وهذه هي التجربة الرابعة لكوريا الشمالية خلال الشهر الأخير.
المصدر: فرانس برس
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