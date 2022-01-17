كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه البحر الشرقي

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي.

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وقالت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي من مطار في بيونغ يانغ، في رابع استعراض للقوة للشمال هذا العام.

ولفتت إلى أنها، رصدت ما يعتقد بأنهما صاروخان باليستيان من مطار سونان في الساعة 8:50 صباحا و8:54 صباحا على التوالي وأنهما قطعا مسافة حوالي 380 كيلومترا على ارتفاع 42 كيلومترا.

وأفادت بأن سلطات المخابرات لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجري تحليلا مفصلا لمزيد من المعلومات.

يذكر أن هذه رابع تجربة لأسلحة كوريا الشمالية منذ بداية هذا العام.

المصدر: "يونهاب"