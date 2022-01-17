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روغوزين يشبّه "الناتو" بـ"العصابة" - فيديو

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روغوزين يشبّه
Sputnik
رئيس مؤسسة "روس كوسموس" دميتري روغوزين
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شبّه مندوب روسيا السابق لدى "الناتو" دميتري روغوزين حلف شمال الأطلسي بالعصابة التي وقعت في حكاية الرسوم المتحركة "ماوكلي" ضحية للثعبان "كا".

وكتب روغوزين على تيليغرام": "حدد ستولتينبرغ سبب توسع الناتو إلى الشرق، وقال إن التقدم القياسي لقوات الناتو إلى الشرق بدأ في عام 2014 من أجل احتواء روسيا. حسنا، إذا كان الأمر كذلك، فاقتربوا أكثر!".

واستخدم السياسي الروسي في منشوره مقتطفات من الرسوم الكاريكاتورية السوفيتية "ماوكلي"، حيث يقوم الثعبان "كا" بتنويم مغناطيسي للقردة التي اختطفت ماوكلي ليأكلها بعد ذلك.

واقتبس روغوزين عبارة "كا" الشهيرة: "يا رجال العصابة، أيمكنكم الرؤية جيدا؟ تعالوا اقتربوا خطوة... اقتربوا!".

المصدر: "نوفوستي"

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