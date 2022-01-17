واشنطن: لا نستبعد فصل روسيا عن نظام SWIFT
AP Andrew Harnik
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صرح مسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي بأن واشنطن لا تستبعد فصل روسيا عن نظام SWIFT الدولي للتعاملات المصرفية في حال التصعيد حول أوكرانيا.
وردا على طلب التعليق على تقارير بعض وسائل الإعلام الأوروبية والأمريكية حول أن واشنطن والاتحاد الأوروبي قررا استبعاد مثل هذا الخيار في التعامل مع روسيا، قال المسؤول إن "أي خيار لم يستبعد بعد".
وأضاف أن واشنطن "تواصل التشاور مع الشركاء الأوروبيين بشأن العواقب الجدية بالنسبة لروسيا في حال هجومها على أوكرانيا".
وتجدر الإشارة إلى أن روسيا قد نفت مرارا وجود أي نيّة لها لشن هجوم على أوكرانيا، ورفضت اتهامات الدول الغربية وأوكرانيا لها بذلك.
المصدر: نوفوستي
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