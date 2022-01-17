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صحيفة: واشنطن وبروكسل تخلتا عن فكرة فصل روسيا عن نظام "سويفت"

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صحيفة: واشنطن وبروكسل تخلتا عن فكرة فصل روسيا عن نظام
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شعار نظام "سويفت"
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لم يعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ينظران في مسألة فصل روسيا عن نظام "سويفت" الدولي للتعاملات المصرفية، حسبما أوردت وسائل إعلام.

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ونقلت صحيفة Handelsblatt​​​​​​ عن مصادر في الحكومة الألمانية أن المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين يتشاورون على مدار الأسابيع الأخيرة في كيفية الرد على "العدوان الروسي المحتمل" ضد أوكرانيا، وأن سيناريو فصل موسكو عن نظام "سويفت" وجده أطراف المحادثات "حساسا" جدا لأنه قد يقود إلى زعزعة استقرار الأسواق المالية في الأجل القريب وإنشاء نظام بديل للتفاعلات المصرفية لن يكون للغرب اليد الطولى فيه.

وذكرت الصحيفة أن أطراف المحادثات تخلت عن فكرة تعليق عضوية روسيا في نظام "سويفت" لصالح إمكانية فرض عقوبات اقتصادية على البنوك الروسية الكبرى في حال إقدام روسيا بـ "غزو أوكرانيا".

وكانت واشنطن أعلنت أكثر من مرة عزمها على فرض عقوبات "غير مسبوقة" ضد موسكو في حال إقدامها على "غزو أوكرانيا"، وذلك على خلفية تقارير عن حشد روسيا قوات ضخمة على حدودها مع هذا البلد.

ويؤكد الكرملين أن روسيا تنقل قواتها ضمن أراضيها ولا يجب أن يقلق ذلك أحدا، كما أشارت موسكو مرارا إلى أن المزاعم عن "خطط روسيا العدوانية" تستخدم ذريعة لتعزيز الوجود العسكري للناتو قرب الحدود الروسية.

المصدر: "تاس"

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