تركيا.. تمديد حبس رجل الأعمال والحقوقي عثمان كافالا

قررت محكمة إسطنبول تمديد حبس رجل الأعمال التركي وناشط حقوق الإنسان عثمان كافالا، حسب قناة NTV التلفزيونية التركية اليوم الاثنين.

وفي أكتوبر الماضي دعا سفراء الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وفنلندا والسويد، والدنمارك والنرويج ونيوزيلندا، وكندا وهولندا، إلى إطلاق سراح كافالا، ما دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توجيه وزارة الخارجية بالنظر في إعلانهم أشخاصا غير مرغوب فيهم.

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المصدر: "تاس" + "أ ف ب"