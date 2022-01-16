فريق مفتشين روسي يزور موقعا عسكريا بريطانيا الثلاثاء

أعلن رئيس المركز الروسي لمنع المخاطر النووية سيرغي ريجكوف، أن فريقا من المفتشين الروس بصدد إجراء زيارة تقييمية لموقع عسكري في بريطانيا الثلاثاء المقبل.

وقال: "ستتم زيارة في الـ18 من يناير الجاري ولمدة يوم واحد.. وتجرى زيارات التقييم هذه للتحقق من المعلومات المتعلقة بالقوات العسكرية وخطط نشر أنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية الرئيسية".

وأضاف: "سيقوم فريق المفتشين الروس بزيارة موقع عسكري بريطاني"، وسنتلقى المعلومات من القيادة العسكرية البريطانية عن أفراد الموقع، وأنظمة الأسلحة والمعدات الرئيسية هناك.

ولفت إلى أن الزيارة تأتي في إطار وثيقة فيينا لعام 2011 حول تدابير بناء الثقة المتبادلة.

المصدر: "إنترفاكس"