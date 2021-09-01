تفتيش عسكري روسي لقيادة جوية في فنلندا

قال مصدر في قوات الدفاع الفنلندية، إن ممثلين عن روسيا سينفذون تفتيشا في منشأة عسكرية في فنلندا اليوم الأربعاء، في إطار وثيقة فيينا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعام 2011.

وأضافت القوات المسلحة الفنلندية، في بيانها: "وفقا لوثيقة فيينا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعام 2011، ستجري روسيا في 1 سبتمبر تفتيشا لتعزيز الثقة والأمن، من خلال زيارة إلى القيادة الجوية في كاريليا (وحدة تابعة لسلاح الجو الفنلندي). وتتكون مجموعة التقييم من ثلاثة أشخاص يتمتعون بالصفة الدبلوماسية".

ونوه البيان، بأن هدف الزيارة، تحديد ما إذا كان التقرير السنوي لفنلندا عن تبادل المعلومات العسكرية حول القيادة الجوية في كاريليا على أساس معاهدة فيينا لعام 2011، يتوافق مع المعلومات التي سيحصل عليها فريق التقييم خلال زيارته المذكورة.

المصدر: نوفوستي