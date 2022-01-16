ساليفان: سنعلن مطلع الأسبوع عن خطواتنا التالية في الأزمة مع روسيا

كشف جيك ساليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي أن بلاده ستعلن مطلع الأسبوع المقبل عن خطواتها اللاحقة في الأزمة مع روسيا بعد سلسلة محادثات فشلت في نزع فتيل الأزمة الأوكرانية.

وقال في تصريح لشبكة "سي بي إس" الأحد: "نتشاور بشكل مكثف مع حلفاء واشنطن وسنكشف المزيد عن الخطوات الدبلوماسية التالية مطلع الأسبوع المقبل".

وأضاف: "المهم أننا مستعدون لكل الاحتمالات.. إذا أرادت روسيا الاستمرار في المسار الدبلوماسي، فنحن مستعدون تماما لذلك جنبا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا، أما إذا اختارت طريق الغزو والتصعيد، فنحن مستعدون لذلك أيضا برد حازم".

وأشار إلى أن "البيت الأبيض لم يحدد بعد المسؤولين عن الهجوم السبيراني الذي استهدف منشآت ودوائر حكومية أوكرانية... نعمل جاهدين على تحديد الجهة المسؤولة".

وأكدت كييف الأحد أن لديها "أدلة على ضلوع موسكو في هجوم إلكتروني واسع النطاق استهدف مواقع حكومية أوكرانية عدة".

وتتهم واشنطن موسكو بحشد نحو 100 ألف عسكري على الحدود الأوكرانية والبحث عن ذريعة لغزو أوكرانيا.

من جهته، نفى الكرملين هذه الاتهامات وجدد التأكيد على أنه لا يريد أي عمل عسكري وحذر من الرد الروسي إذا لم يوافق الناتو على تعديل سلوكه العسكري في جوار روسيا.

المصدر: "أ ف ب"