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ساليفان: الهجوم السيبراني على مواقع الحكومة الأوكرانية لا ننسبه لأحد

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ساليفان: الهجوم السيبراني على مواقع الحكومة الأوكرانية لا ننسبه لأحد
AP Andrew Harnik
مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان
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أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أنه لا توجد أي إشارات قد تقود لمنفذي هجوم القراصنة على مواقع عدد من الوزارات الأوكرانية.

وقال: "نحن لا ننسب هذا الهجوم لأي جهة".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة ستعلن استنتاجاتها عندما يقوم الخبراء بتحليل الموقف والوصول إلى نتائج مؤكدة".

وتمكن مجهولون في وقت مبكر من يوم الجمعة من اختراق الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأوكرانية ونشروا رسالة تهديدات بالأوكرانية والبولندية والروسية.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن مواقع وزارة السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا وموارد وزارة التعليم الأوكرانية تعرضت للهجوم أيضا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية أوليغ نيقولينكو في تغريدة على "تويتر": "حصل جهاز الأمن الأوكراني على مؤشرات أولية تؤكد أن مجموعات من القراصنة المرتبطين بالاستخبارات الروسية قد تكون وراء الهجوم الإلكتروني الكبير الذي وقع اليوم".

وحسب بيان صادر عن الأمن الأوكراني، استهدفت الهجمات التي نفذت ليل الجمعة 70 موقعا إلكترونيا حكوميا، و10 من هذه المواقع تعرضت "لتدخل غير مصرح به"، وأن "محتواها لم يتم تغييره ولم يحدث أي تسريب للبيانات الشخصية".

المصدر: RT

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