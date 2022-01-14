أوكرانيا تتحدث عن "مؤشرات أولية على ضلوع" موسكو في هجوم إلكتروني استهدف وزاراتها

زعمت أوكرانيا أن لديها "مؤشرات أولية تؤكد ضلوع أجهزة الاستخبارات الروسية في هجوم إلكتروني واسع النطاق" استهدف العديد من وزاراتها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية أوليغ نيقولينكو في تغريدة على "تويتر": "حصل جهاز الأمن الأوكراني على مؤشرات أولية تؤكد أن مجموعات من القراصنة المرتبطين بالاستخبارات الروسية قد تكون وراء الهجوم الإلكتروني الكبير الذي وقع اليوم".

وحسب بيان صادر عن الأمن الأوكراني، استهدفت الهجمات التي نفذت ليل الجمعة 70 موقعا إلكترونيا حكوميا، وعشرة من هذه المواقع تعرضت "لتدخل غير مصرح به"، وأن "محتواها لم يتم تغييره ولم يحدث أي تسريب للبيانات الشخصية".

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأنها تأكدت من تعذر الوصول إلى مواقع العديد من الوكالات الحكومية الإلكترونية، بعضها تابع لوزارة الخارجية ودائرة حالات الطوارئ.

وأشارت إلى أنه وقبل تعطل الوصول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، نشر القراصنة رسالة تهديد على صفحته الرئيسية باللغات الأوكرانية والروسية والبولندية.

وجاء في الرسالة: "احذروا أيها الأوكرانيون واستعدوا للأسوأ.. تم تحميل جميع بياناتكم الشخصية على شبكة الإنترنت".

المصدر: أ ف ب