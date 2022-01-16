بوروشنكو عشية عودته إلى كييف: لا أخشى الاعتقال - فيديو

أعرب الرئيس الأوكراني السابق بيوتر بوروشينكو عن ثقته بأنه لن يتم اعتقاله في مطار كييف فور عودته من بولندا على ذمة اتهامات له بالخيانة العظمى.

وأشار في وقت سابق إلى أنه "سيعود إلى البلاد صباح 17 يناير"، فيما ذكرت مصادر مطلعة أن "مناصريه سيستقبلونه في المطار".

وقال في مؤتمر صحفي من وارسو نشر على "فيسبوك": "ليس لأنني أتمتع بالحصانة، ولكن لا توجد أسباب لذلك.. أنا متأكد من أن الرئيس الحالي فلاديمير زيلينسكي لن يفعلها.. لن يطلق النار على قدمي.. لا توجد أسباب للاحتجاز، لذلك ليس هناك ما يستوجب التعليق".

وكان بوروشينكو غادر أوكرانيا في الـ17 ديسمبر الماضي بجولة "دبلوماسية" شملت تركيا وبولندا وقال أنصاره إنها كانت مقررة مسبقا.

وفي وقت سابق قال مكتب المدعي العام الأوكراني إن النيابة ستطلب من القضاء اعتقال بوروشينكو بتهمة الخيانة العظمى وكفالة قدرها 37 مليون دولار تقريبا، الأمر الذي وصفه حزب بوروشينكو بـ"الاضطهاد السياسي".

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن محكمة بيتشيرسكي في كييف وافقت على توقيف بوروشينكو فور عودته إلى أوكرانيا.

المصدر: "سبوتنيك"