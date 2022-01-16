"بلومبيرغ": بايدن يمر بـ"شتاء سيء للغاية" على خلفية كورونا والتوتر مع روسيا

اعتبرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية أن الرئيس جو بايدن سيواجه "شتاء سيئا للغاية" على خلفية التضخم القياسي واحتدام جائحة كورونا في بلاده، والتوتر الحاصل في العلاقات مع روسيا.

ووفقا للوكالة، "يواجه بايدن مهام صعبة في الداخل والسياسة الخارجية، فيما الأزمة في شرق أوروبا آخذة في الاحتدام، حيث أن المفاوضات مع موسكو حول القضايا الأمنية في المنطقة لم تخرج بأي نتائج مهمة بعد".

وأضافت: "المفاوضات مع إيران حول ملفها النووي وصلت أيضا إلى نقطة حرجة".

من جهته، أكد دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للكرملين في حديث لشبكة CNN، أن "روسيا والولايات المتحدة تسيران في مسارين مختلفين تماما، وأن الأمر صار يدعو للقلق".

المصدر: RT