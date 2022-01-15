بلينكن: واشنطن والناتو متحدان ومستعدان لمزيد من الحوار مع روسيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، مستعدان للحوار مع روسيا لاحقا.

وأضاف بلينكن، في تغريدة على تويتر: "لقد سررت بالتحدث مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بعد اجتماع مجلس الناتو وروسيا هذا الأسبوع. أود القول إن الولايات المتحدة والناتو متحدان وعلى استعداد لمزيد من الحوار المتبادل مع روسيا".

Good to speak with @JensStoltenberg following the NATO-Russia Council this week. The U.S. and NATO are united and ready for further reciprocal dialogue with Russia. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 15, 2022

يوم الاثنين الماضي، عقدت روسيا والولايات المتحدة جولة جديدة من الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي في جنيف. وأعقب ذلك اجتماع لمجلس روسيا -الناتو في بروكسل.

وفي يوم الخميس، تم عقد مشاورات في فيينا، بين الدول الأعضاء بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وخلال كل ذلك هذه المناقشات، تم التركيز بشكل الرئيسي على المقترحات الأمنية التي قدمها الجانب الروسي للولايات المتحدة والناتو نهاية العام الماضي، على خلفية تصاعد الأزمة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي