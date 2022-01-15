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تشيلي تحذر من موجة تسونامي بعد ثوران بركان هونغا هاباي في تونغا

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تشيلي تحذر من موجة تسونامي بعد ثوران بركان هونغا هاباي في تونغا
legion-media.ru
موجات تسونامي في المحيط الهادئ - أرشيف
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أصدرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ في تشيلي تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية في ثلاث مناطق في البلاد في أعقاب ثوران بركان هونغا هاباي في تونغا.

وكتبت على "تويتر": "بناء على التقييمات الجديدة، أعلنت الخدمة الهيدروغرافية وعلوم المحيطات التابعة للبحرية التشيلية تهديد تسونامي للمناطق الساحلية في منطقة لوس لاغوس".

وأضافت: "كما تم الإعلان عن خطر حدوث تسونامي في منطقتي كوكيمبو ولوس ريوس".

وحثت السلطات التشيلية المواطنين على مغادرة المناطق الساحلية واللجوء إلى مناطق أكثر ارتفاعا.


ودمرت موجة تسونامي الساحل وألحقت أضرارا ببعض المنازل في منطقتي بالاولي وساتوبايتيا الواقعتين على الساحل الجنوبي لجزيرة سافايي في تونغا بالمحيط الهادئ.

وتم الإعلان عن تهديد تسونامي في اليابان وجزر فيجي ومملكة تونغا وساموا الأمريكية ونيوزيلندا، عقب هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر ضربت منطقة قبالة سواحل فيجي.

المصدر: "تاس"

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