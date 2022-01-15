 
مباشر

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن في كنيس يهودي بولاية تكساس الأمريكية

أخبار العالم

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن في كنيس يهودي بولاية تكساس الأمريكية
Gettyimages.ru
أول تعليق من إسرائيل على احتجاز رهائن في كنيس يهودي بولاية تكساس الأمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s6fm

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مساء السبت أنه يتابع عن كثب آخر تطورات احتجاز الرهائن في كنيس يهودي بولاية تكساس الأمريكية.

ونشر بينيت تغريدة على "تويتر" قال فيها: "أراقب عن كثب حالة الرهائن المحتجزين في مجمع بيث إسرائيل بمدينة كوليفيل في تكساس... نصلي من أجل سلامة الرهائن ورجال الإنقاذ".

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في تغريدة على "تويتر" إن تل أبيب تراقب عن كثب احتجاز الرهائن.

وتابع: "لقد تحدثت الليلة مع ليفيا لينك، القنصل العام الإسرائيلي في هيوستن التي كانت في طريقها إلى مكان الحادث، وتم إطلاعنا على ما يحدث على الأرض".

وأضاف: "أفكارنا وصلواتنا مع إخوتنا وأخواتنا المحتجزين في مجمع بيث إسرائيل في كوليفيل".

وقالت قناة "إي بي سي نيوز" الأمريكية إن مسلحا يحتجز حاخاما و3 أشخاص في كنيس يهودي في ولاية تكساس.

وذكرت مصادر للقناة أن المسلح يدعي حيازته بضع قنابل.

المصدر: وسائل إعلام

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا