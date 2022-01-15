السفير الروسي: موسكو ستبت في تعاونها مع واشنطن بعد تلقيها الرد على مقترحاتها

أعلن السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن روسيا ستبت في مواصلة حوارها مع الولايات المتحدة والناتو بعد تلقيها جوابا مكتوبا على مقترحاتها للضمانات الأمنية.

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وقال في تعليق كتبه لمجلة "نيوزويك" اليوم السبت إن المناقشات التي أجرتها روسيا مع الولايات المتحدة والناتو الأسبوع الماضي لم تثمر بنتيجة تذكر.

وأضاف: "ننتظر من واشنطن وبروكسل إجابات خطية على مسودتي الضمانات الأمنية المتبادلة اللتين طرحناهما. وعلى أساس ذلك سنبت في مدى الجدوى من مواصلة عملنا المشترك" مع واشنطن.

وأكد أنطونوف في تعليقه الذي نشرته السفارة الروسية عبر "فيسبوك" استعداد روسيا لمناقشة مقترحات مقابلة من الولايات المتحدة والناتو.

وذكر أن الوضع في أوكرانيا لم يكن في أجندة المشاورات الروسية الأمريكية في جنيف في 10 يناير، بل تمت الإشارة إليه "باعتباره موضوعا ذا أهمية ثانوية في المشاورات مع الناتو في بروكسل" في 11 يناير.

وجدد التأكيد أن تمدد الناتو المستمر شرقا يمثل "أحد أبرز التهديدات للأمن القومي الروسي".

وأضاف أن "مساعي الناتو الهادفة إلى استخدام الجمهوريات السوفيتية السابقة استخداما عسكريا غير مقبولة بالنسبة لروسيا"، وأن ذلك يحمل في طياته نشر منظومات صاروخية وغيرها من الأسلحة المزعزعة للاستقرار تهدد بلادنا بشكل مباشر".

وتابع: "من شأن ذلك أن يؤدي إلى تنامي أخطار التصعيد أضعافا مضاعفة وحدوث مواجهة عسكرية مباشرة في المنطقة. لكل شيء حدود... لقد أصبحنا على حافة الهاوية".

المصدر: "نوفوستي"