لافروف: نشر أسلحة هجومية قرب حدودنا خط أحمر

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن نشر قواعد عسكرية غربية أو أسلحة هجومية قرب الحدود الروسية ومشاركة مدربين غربيين في نزاع دونباس يعتبر خطا أحمر.

وأكد وجود نية لدى الناتو لنشر قوات الرد السريع وقوات العمليات الخاصة قرب حدود روسيا خلال أشهر بذريعة التصعيد حول أوكرانيا. وأضاف لافروف أن روسيا قادرة على ضمان أمنها بنفسها وإنها تستعد لأي تطور في الأحداث.