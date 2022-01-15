السفارة الأمريكية في الجزائر تعلق على زيارة دي ميستورا للصحراء الغربية

رحبت سفارة الولايات المتحدة في الجزائر بالزيارة الأولى التي أداها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا إلى مخيمات الصحراء الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الدبلوماسية الأمريكية أبدت دعمها لجهود دي ميستورا في "استئناف عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى حل سياسي دائم ومقبول من الطرفين لنزاع الصحراء الغربية".

ونشرت السفارة تغريدة على "توتير" قالت فيها: "نرحب بزيارة ستافان دي ميستورا، الأولى للمنطقة بصفته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية".

نرحب بزيارة ستافان دي ميستورا الأولى للمنطقة بصفته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية. نحن ندعم جهوده في استئناف عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى حل سياسي دائم ومقبول من الطرفين لنزاع الصحراء الغربية. https://t.co/jd4gpl3us7 — US Embassy Algiers (@USEmbAlgiers) January 14, 2022

ويقوم دي ميستورا بجولة بالمنطقة حيث وصل يوم السبت إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، في زيارة استهلها من ولاية السمارة، وذلك في ثاني محطة له في إطار جولته الأولى إلى المنطقة منذ تعيينه شهر نوفمبر 2021.

ويتطلع المبعوث الشخصي خلال جولته إلى الإستماع إلى آراء جميع الأطراف المعنية بشأن كيفية المضي قدما نحو استئناف بناء للعملية السياسية في الصحراء الغربية، وفق ما أكده مكتب ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية