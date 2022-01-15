الأرصاد اليابانية تحذر من تسونامي عارم يقترب من جزيرتين في البلاد
حذرت الأرصاد الجوية اليابانية من خطر حدوث موجة تسونامي يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار قد تغمر مناطق ساحلية في البلاد.
وحذرت الأرصاد اليابانية من بلوغ التسونامي جزيرتي أمامي وتوكارا اليابانيتين في المحيط الهادئ، لافتة إلى أن ارتفاع الموج قد يصل إلى 3 أمتار.
大洗に津波警報が発令されてビックリしました。— かもっぽい (@kamo_poipoi) January 15, 2022
恐らくトンガで起きた大噴火で起きた津波が1Mの高さになって海岸に到達する可能性があるというものでしょう。 pic.twitter.com/wYByxhpNQ5
ودمرت موجة تسونامي الساحل وألحقت أضرارا ببعض المنازل في منطقتي بالاولي وساتوبايتيا الواقعتين على الساحل الجنوبي لجزيرة سافايي.
وتم الإعلان عن تهديد تسونامي لجزر فيجي ومملكة تونغا وساموا الأمريكية ونيوزيلندا، عقب هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر ضربت فيجي.
المصدر: RT + "نوفوستي"
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