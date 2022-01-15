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الأرصاد اليابانية تحذر من تسونامي عارم يقترب من جزيرتين في البلاد

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الأرصاد اليابانية تحذر من تسونامي عارم يقترب من جزيرتين في البلاد
legion-media.ru/Caters News
اليابان تحذر من موجة تسونامي
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حذرت الأرصاد الجوية اليابانية من خطر حدوث موجة تسونامي يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار قد تغمر مناطق ساحلية في البلاد.

وحذرت الأرصاد اليابانية من بلوغ التسونامي جزيرتي أمامي وتوكارا اليابانيتين في المحيط الهادئ، لافتة إلى أن ارتفاع الموج قد يصل إلى 3 أمتار.

ودمرت موجة تسونامي الساحل وألحقت أضرارا ببعض المنازل في منطقتي بالاولي وساتوبايتيا الواقعتين على الساحل الجنوبي لجزيرة سافايي.

وتم الإعلان عن تهديد تسونامي لجزر فيجي ومملكة تونغا وساموا الأمريكية ونيوزيلندا، عقب هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر ضربت فيجي.

المصدر: RT + "نوفوستي"

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