قوات حفظ السلام الروسية تغادر كازاخستان جوا

قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم، إن قوات حفظ السلام الروسية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، غادرت كازاخستان على متن عدة طائرات نقل عسكرية.

وأضاف البيان: "قامت الوحدات الروسية من قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان، بتحميل معداتها العسكرية في طائرات النقل العسكرية، وأقلعت من ألما آتا".

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وذكرت الوزارة، أن 15 طائرة من طراز "إيل-76"، و3 طائرات من طراز "أن-124"، تقوم بنقل الأفراد والمعدات من قوات حفظ السلام الروسية، إلى المطارات في مقاطعتي إيفانوفو وموسكو. وبعد ذلك ستعود هذه القوات إلى نقاط تمركزها الدائمة.

يشار إلى أن قوات حفظ السلام الروسية المذكورة، تشكل قوات من الإنزال الجوي.

المصدر: نوفوستي