هزة أرضية بقوة 5.5 درجة تضرب أفغانستان وطاجيكستان
Sputnik V. KISELEV
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أعلن مركز أوروبا والبحر المتوسط لرصد الزلازل رصد هزة أرضية بقوة 5.5 درجة بمقياس ريختر، ضربت أفغانستان وطاجيكستان.
وأوضح أنه تم تسجيل الهزة في جبال هندوكوش شمال شرقي أفغانستان وجنوب طاجيكستان عند الساعة 16:30 بتوقيت UTC اليوم الجمعة.
وأشار إلى أن مركز الهزة كان على عمق 100 كم، وعلى بعد 25 كم عن بلدة إشكاشيم الطاجيكية.
المصدر: نوفوستي
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