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الأمم المتحدة: تيغراي على شفير كارثة إنسانية

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الأمم المتحدة: تيغراي على شفير كارثة إنسانية
AP
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حذر برنامج الغذاء العالمي من كارثة إنسانية تهدد إقليم تيغراي شمال إثيوبيا على خلفية استمرار النزاع المسلح هناك منذ أكثر من عام.

وأكد برنامج الغذاء العالمي في بيان أصدره اليوم الجمعة أنه بصدد تعليق نقل المساعدات إلى الإقليم الإثيوبي مع احتدام القتال وخطورة الوضع هناك.

ووفقا للبيان، لم تصل إلى مدينة مقلي مركز تيغراي منذ منتصف ديسمبر الماضي أي قافلة مساعدات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي.

وأشار البرنامج إلى أن احتياطيات الأغذية المخصصة للأطفال والنساء الذين يعانون من المجاعة كانت قد استنفدت، ومن المتوقع أن يتم في الأسبوع القادم توزيع آخر احتياطيات الحبوب والبقول والزيت.

وقال المدير الإقليمي لشرق إفريقيا في برنامج الغذاء العالمي مايكل دانفورد: "أصبحنا الآن مضطرين لاختيار من سيجوع لإنقاذ آخر من الموت".

وطالب دانفورد جميع أطراف النزاع بتقديم ضمانات فورية لتوفير ممرات إنسانية آمنة عبر جميع الطرق لنقل المساعدات إلى تيغراي، مضيفا أن البرنامج لم يتمكن من الوصول إلا لـ20% فقط من محتاجي المساعدات.

المصدر: RT

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