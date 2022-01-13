مساعد سابق لـ4 رؤساء أمريكيين: بوتين أذكى من معظم ساسة العالم

أكد السياسي الأمريكي المخضرم هارالد مالمغرام أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أذكى من معظم السياسيين في العالم، وأن روسيا كانت بحاجة ماسة لزعيم قوي ما مهّد لظهور بوتين.

وكتب في مقال افتتاحي لمجلة Unherd البريطانية: "بوتين ترك لدي انطباعا بأنه أكثر ذكاء من معظم السياسيين الذين التقيتهم في واشنطن وعواصم أخرى حول العالم".

وأشار إلى أنه "التقى بوتين لأول مرة عام 1992 في منتدى أعمال في بطرسبورغ، حضره العديد من رجال الأعمال الغربيين البارزين ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر".

وأضاف: "أصبح بوتين رئيسا لروسيا في الوقت المناسب.. بالنظر إلى الوراء، يمكنني استذكار أوقات اضطرابات الحكم في روسيا التي كانت بحاجة ماسة لزعيم قوي وهذا هو سبب ظهور بوتين".

وعمل مالمغرام مساعدا لأربعة رؤساء أمريكيين هم جون إف كينيدي (1961 إلى 1963)، وليندون جونسون (1963-1969)، وريتشارد نيكسون (1969-1974)، وكذلك جيرالد فورد (1974-1977).

المصدر: "تاس"