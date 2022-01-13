رجل يحاول إتلاف تمثال نحته فنان مهووس جنسيا بالأطفال

صعد رجل إلى واجهة مقر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وسط لندن أمس الأربعاء وبيده مطرقة يستخدمها لتحطيم تمثال من أعمال النحات المثير للجدل إيريك جيل.

وقال موظفون في "بي بي سي" إنهم سمعوا الرجل وهو يصرخ احتجاجا على سجل النحات في الاعتداء الجنسي على الأطفال.

More footage of Eric Gill’s BBC statue being chiselled at by a protestor pic.twitter.com/eWxm015byU — naomi grimley (@naomigrimley) January 12, 2022

A man vandalises the statue of Ariel and Prospero by Eric Gill at BBC Broadcasting House.



A good opportunity to boast that I predicted this would happen in an article for the @Spectator last June. 💅🏻https://t.co/LM8fCvEq2Tpic.twitter.com/1eTeNEewAp — Andrew Doyle (@andrewdoyle_com) January 12, 2022

كان جيل واحدا من أبرز الفنانين والنحاتين البريطانيين في أوائل القرن العشرين حتى وفاته في عام 1940. لكن مذكراته، التي نشرت بعد عقود على وفاته، كشفت أنه اعتدى جنسيا على بناته وكلب عائلته.

وتمثال "بروسبيرو وآرييل" (هما بطلان لمسرحية "العاصفة" بقلم ويليام شكسبير) الذي نحته جيل، تم تثبته على واجهة مقر "بي بي سي" منذ عام 1933، وشهدت السنوات الأخيرة عدة حملات لإزالة التمثال بسبب شخصية صاحبه.

وتم استدعاء الشرطة الى مكان الحادث، حيث تمكن ضباطها من إنزال الرجل واعتقاله بعد حوالى أربع ساعات من بداية المشهد.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية