نيجيريا تنهي حظر "تويتر" بعد مرور سبعة أشهر

أعلنت الحكومة النيجيرية، يوم الأربعاء، أنها أنهت الحظر المفروض على "تويتر" منذ سبعة أشهر بعد حذف شبكة التواصل الاجتماعي تغريدة للرئيس محمد بخاري.

وجاء في بيان صادر عن مدير وكالة تطوير تكنولوجيا المعلومات في البلاد، كاشف أنوا عبد الله، أن "الحكومة الفدرالية النيجيرية طلبت مني إبلاغ الجمهور بأن الرئيس محمد بخاري... وافق على رفع الحجب عن موقع تويتر في نيجيريا اعتبارا من الساعة 12 صباحا".

وقالت السلطات النيجيرية إنه بعد أشهر من المفاوضات، وافقت تويتر على "كل الشروط التي حددتها الحكومة الفدرالية"، خصوصا فيما يتعلق بالضرائب وإدارة المحتويات التي لا تحترم قوانين نيجيريا.

وحجبت نيجيريا موقع "تويتر" في يونيو المنصرم بعدما حذفت الشركة تغريدة للرئيس بخاري، ما أثار احتجاجا دوليا على حرية التعبير.

وحُظرت الشبكة بعدما حذفت الشركة الأميركية تغريدة لبخاري كتب فيها: "سنخوض الحرب معهم باللغة التي يفهمونها"، في إشارة إلى المسؤولين عن أعمال العنف التي كانت جارية في جنوب شرق نيجيريا إذ تتهم الحكومة الانفصاليين بالوقوف وراءها. واعتبرت الشبكة الاجتماعية أن بخاري انتهك قواعد الاستخدام.

وأجرت الحكومة و"تويتر" مفاوضات منذ ذلك الحين بشأن استعادة الخدمة بناء على مجموعة من الشروط.

المصدر: "أ ف ب"