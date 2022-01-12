السلطات التركية تؤكد إجراء أول لقاء مع أرمينيا يوم الجمعة المقبل

أكدت تركيا، اليوم الأربعاء، أن مبعوثها سيلتقي في العاصمة الروسية موسكو، بنظيره الأرمني، يوم الجمعة المقبل، بعد أن تم تعينهما حديثا لبدء حوار بين البلدين.

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وأفاد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، لوكالة "فرانس برس"بأن السفير التركي السابق في واشنطن، سردار كيليتش، ونائب رئيس الجمعية الوطنية الأرمنية، روبين روبينيان، سيلتقيان الجمعة في موسكو للمرة الأولى.

وكانت أنقرة ويريفان قد عينتا المبعوثين في منتصف ديسمبر الماضي، تمهيدا للتطبيع وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، إذ أنه لم تقم كل من تركيا وأرمينيا يوما علاقات دبلوماسية رسمية بينهما، وحدودهما البرية مقفلة منذ عام 1991.

وكانت تركيا قد أعلنت استئناف الرحلات المباشرة بين العاصمتين المتوقفة منذ 2020، ولكن دون تحديد موعد لذلك، بينما رفعت أرمينيا منذ الأول من يناير الجاري، حظرا على البضائع التركية وضعته منذ عام.

تجدر الإشارة إلى أن "هناك نزاعا تاريخيا بين تركيا وأرمينيا منذ موضوع إبادة الدولة العثمانية لأكثر من مليون أرمني في عام 1915، وارتفعت حدة التوتر بين الطرفين منذ 1993 بفعل النزاع حول ناغورني قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان، حليفة أنقرة، في حين ترفض تركيا الاعتراف بإبادة الأرمن في زمن الإمبراطورية العثمانية، وتتحدث عن "مجازر ارتكبها الطرفان"، لكن السلطات الأرمنية وافقت على وضع المسألة جانباً لإفساح المجال أمام تطبيع العلاقات، وفق "فرانس برس".

المصدر: "فرانس برس"