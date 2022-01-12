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لوبان تدعو إلى إعادة توجيه الناتو لمحاربة المتطرفين الإسلاميين

أخبار العالم

لوبان تدعو إلى إعادة توجيه الناتو لمحاربة المتطرفين الإسلاميين
Globallookpress
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رأت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني، والمرشحة للرئاسة الفرنسية، أن الناتو بحاجة إلى إعادة توجيه لمحاربة الأصولية الإسلامية، التي رأت أنها أكبر تهديد للعالم.

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ومن شاشة القناة التلفزيون "BFMTV" قالت لوبان: "أعتقد أنه أولا وقبل كل شيء يجب إعادة توجيه الناتو.. لمحاربة الأصولية الإسلامية. لماذا؟ لأنها تشكل أكبر تهديد للعالم اليوم".

وفي الوقت نفسه، تدعو المرشحة للرئاسة الفرنسية إلى انسحاب فرنسا من القيادة المشتركة لحلف الناتو.

يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية الفرنسية ستجري في أبريل المقبل، وكان نحو 30 مرشحا أعلنوا عن مشاركتهم في الانتخابات.

المصدر: نوفوستي

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