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مارين لوبان تدعو لإعادة رفع علم فرنسا تحت قوس النصر في باريس (صورة + فيديو)

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مارين لوبان تدعو لإعادة رفع علم فرنسا تحت قوس النصر في باريس (صورة + فيديو)
Gettyimages.ru
علم فرنسا تحت قوس النصر في باريس
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دعت مارين لوبان زعيمة "التجمع الوطني" اليميني في فرنسا لإعادة رفع علم بلادها تحت قوس النصر في باريس، حيث رفع علم الاتحاد الأوروبي مع تولي فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي اليوم السبت.

وقدمت لوبان طعنا رسميا في هذا القرار واستنكرت إزالة العلم الفرنسي، حيث قالت: "إنه هجوم حقيقي على هوية وطننا.. هذا النصب التذكاري تكريم لأمجادنا العسكرية، ويضم رفات الجندي المجهول ويشكل في الواقع نصبا تذكاريا لذكرى جميع موتى فرنسا، ويجسد القلب النابض لأمتنا وذاكرتنا المشتركة". 

ووجهت أصابع الاتهام إلى الرئيس إيمانويل ماكرون مشددة على أن هذا القرار "لا يمكن اتخاذه إلا بأمر مباشر من رئيس الدولة".

وقالت: "إيمانويل ماكرون بهذه المناسبة خان مرة أخرى واجباته وأظهر مرة أخرى ازدراءه المتغطرس لتاريخنا لأسباب تتعلق بطموح شخصي".

وذكرت مصادر حكومية لـBFM TV أن العلم الفرنسي ليس معروضا بشكل دائم تحت قوس النصر، وأن "العلم الأوروبي سيسحب خلال أيام قليلة".

مارين لوبان تدعو لإعادة رفع علم فرنسا تحت قوس النصر في باريس (صورة + فيديو)

المصدر: "BFM TV"

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