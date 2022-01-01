مارين لوبان تدعو لإعادة رفع علم فرنسا تحت قوس النصر في باريس (صورة + فيديو)

دعت مارين لوبان زعيمة "التجمع الوطني" اليميني في فرنسا لإعادة رفع علم بلادها تحت قوس النصر في باريس، حيث رفع علم الاتحاد الأوروبي مع تولي فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي اليوم السبت.

وقدمت لوبان طعنا رسميا في هذا القرار واستنكرت إزالة العلم الفرنسي، حيث قالت: "إنه هجوم حقيقي على هوية وطننا.. هذا النصب التذكاري تكريم لأمجادنا العسكرية، ويضم رفات الجندي المجهول ويشكل في الواقع نصبا تذكاريا لذكرى جميع موتى فرنسا، ويجسد القلب النابض لأمتنا وذاكرتنا المشتركة".

Je suis outrée que le drapeau français ait été remplacé par celui de l’Union européenne sous l’Arc de Triomphe, au-dessus de la tombe du soldat inconnu.



Cette provocation offense ceux qui se sont battus pour la France. Je demande à E. Macron de rétablir notre drapeau national. pic.twitter.com/sR2IfjV3sG — Marine Le Pen (@MLP_officiel) December 31, 2021

ووجهت أصابع الاتهام إلى الرئيس إيمانويل ماكرون مشددة على أن هذا القرار "لا يمكن اتخاذه إلا بأمر مباشر من رئيس الدولة".

وقالت: "إيمانويل ماكرون بهذه المناسبة خان مرة أخرى واجباته وأظهر مرة أخرى ازدراءه المتغطرس لتاريخنا لأسباب تتعلق بطموح شخصي".

وذكرت مصادر حكومية لـBFM TV أن العلم الفرنسي ليس معروضا بشكل دائم تحت قوس النصر، وأن "العلم الأوروبي سيسحب خلال أيام قليلة".

المصدر: "BFM TV"