نولاند: نعمل مع برلين وبروكسل على تأجيل إطلاق تشغيل "السيل الشمالي 2"

أعلنت فيكتوريا نولاند نائبة وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن تعمل مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي على تأجيل بدء تشغيل أنبوب "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا.

وقالت نولاند خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الثلاثاء: "ما نقوم به الآن هو العمل مع الألمان والاتحاد الأوروبي على إطالة أمد دراسة تشغيل الأنبوب. والحكومة الألمانية قد اتخذت خطوات ملموسة بهذا الاتجاه".

وأضافت أن برلين أكدت استعدادها لوقف المشروع في حال "العدوان الروسي" ضد أوكرانيا.

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وأشارت نولاند إلى أن أمام روسيا "خيارين" في ما يخص الوضع حول أوكرانيا وهما إما الدبلوماسية أو المجابهة التي ستؤدي إلى "عواقب واسعة النطاق".

وأضافت أنه في حال "زعزعة الاستقرار" في أوكرانيا من قبل روسيا، ستعمل واشنطن مع حلفائها وشركائها على إجبار موسكو على دفع "ثمن باهظ"، مؤكدة أن واشنطن سترد "بإجراءات اقتصادية واسعة، بما فيها تلك التي لم تستخدم بعد".

يذكر أن روسيا رفضت مرارا الاتهامات الغربية بشأن التحضيرات للعمل العسكري ضد أوكرانيا، ونفت وجود أي خطط من هذا القبيل لديها.

المصدر: "نوفوستي"