أفاد يورغن هاردت عضو برلمان ألمانيا عن ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي / الاتحاد الاجتماعي المسيحي، بوجود خلافات جدية في الحكومة الألمانية حول خط نقل الغاز "السيل الشمالي -2".

وقال السياسي في مقابلة مع موقع WAZ: "بعد أسابيع قليلة فقط من تشكيل الحكومة، بدأت تظهر تصدعات في السياسة الخارجية والأمنية في تحالف إشارة المرور- الذي يشير إلى التحالف الحاكم المؤلف من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر".

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وفي وقت سابق أشارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى الدور الجيواستراتيجي الكبير لخط أنابيب الغاز المذكور. وأعربت الوزيرة عن اعتقادها، أنه أكثر من مجرد مشروع اقتصادي خاص.

في ذات الوقت، شدد المستشار شولتس على أن عملية ترخيص "السيل الشمالي -2" في ألمانيا، تسير "بدون سياسة تماما".

المصدر: نوفوستي