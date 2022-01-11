بيل غيتس يتوقع انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا بعد انتهاء موجة "أوميكرون"

قال مؤسس شركة "مايكروسوفت"، الملياردير الأمريكي بيل غيتس، إنه يتوقع رؤية "حالات أقل بكثير" من كوفيد-19 بعد انتهاء موجة متحور "أوميكرون" شديد العدوى.

وجاء تصريح غيتس خلال مشاركته في مناقشة جديدة حول الجائحة، يوم الثلاثاء، مع رئيس قسم الصحة العالمية في جامعة إدنبرة، ديفي سريذار.

ومن بين النقاط البارزة في المحادثة التي استمرت 45 دقيقة، قول غيتس إن لقاحات كورونا المتوفرة حاليا تفتقد إلى شيئين رئيسيين: "القدرة على منع إصابة الملقحين بشكل كامل، واستمرار فعالية اللقاح لفترة أطول".

وأشار أيضا إلى أن ظهور متحور أكثر عدوى بعد "أوميكرون" أمر "غير مرجح"، غير أنه أضاف "لكننا فوجئنا كثيرا خلال هذا الوباء".

وتابع أن متحور "أوميكرون" سوف "يخلق الكثير من المناعة، على الأقل للعام المقبل".

المصدر: RT