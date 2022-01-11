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طهران تنفي تعيين سفير جديد لها لدى صنعاء

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طهران تنفي تعيين سفير جديد لها لدى صنعاء
AP Michael Gruber
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نفت الخارجية الإيرانية أن تكون طهران عينت اللواء عبد الرضا شهلائي سفيرا لدى صنعاء، حسبما نقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن "مسؤول كبير" في الخارجية.

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وكان موقع "إنتلجنس" الاستخباراتي الفرنسي، قال إن إيران عينت شهلائي سفيرا لها في صنعاء التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

وذلك خلفا للسفير جسن إيرلو، الذي توفي إثر إصابته بكورونا الشهر الماضي.

 

المصدر: وكالة "مهر" + RT

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